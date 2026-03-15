Venerdì 20 marzo alle 21, al Teatro Comunale Vittorio Veneto di Colleferro, andrà in scena lo spettacolo intitolato “Il Custode del coraggio: Paolo Borsellino negli occhi di suo figlio”. L’evento, parte della programmazione cittadina, presenterà una rappresentazione dedicata alla figura del giudice ucciso dalla mafia, attraverso la prospettiva del suo figlio. La serata si svolge in un teatro locale, con ingresso libero e senza ulteriori dettagli sulla produzione.

COLLEFERRO – Sarà in scena Venerdì 20 Marzo alle ore 21 al Teatro Comunale Vittorio Veneto di Colleferro lo spettacolo teatrale “Il Custode del coraggio: Paolo Borsellino negli occhi di suo figlio”. SINOSSI Il figlio di Paolo Borsellino racconta la storia di suo padre con un misto di tristezza e orgoglio. Ricorda i momenti felici trascorsi insieme, la gentilezza, la dedizione assoluta alla giustizia. Rievoca le difficoltà affrontate nella lotta alla mafia, il coraggio dimostrato nonostante le minacce e la consapevolezza del pericolo. Il monologo esplora il significato profondo dell’eredità morale lasciata da Paolo Borsellino e l’urgenza di custodirne lo spirito di giustizia e responsabilità civile. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro. “Il Custode del coraggio: Paolo Borsellino negli occhi di suo figlio”. Al Teatro comunale Vittorio Veneto Venerdì 20 Marzo alle ore 21

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