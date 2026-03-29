Durante il Miami Open di quest’anno, la tennista ha dichiarato di aver tratto ispirazione da una giovane atleta statunitense, atleta che ha ottenuto risultati notevoli nel settore giovanile. La giocatrice ha spiegato che questa figura ha rappresentato un esempio di determinazione e crescita personale nel corso della sua carriera. La dichiarazione è arrivata dopo la sua sconfitta nel torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Coco Gauff ha affrontato la sua sconfitta nella finale del Miami Open con un atteggiamento positivo. Nonostante il risultato finale non fosse quello sperato, la giovane tennista americana ha dimostrato una forza mentale straordinaria. Gauff, 22 anni, ha fatto il suo ingresso nel torneo con una certa dose di preoccupazione riguardo alla sua condizione fisica, ma è riuscita a raggiungere la finale, un traguardo mai raggiunto prima in questo evento. La finale l’ha vista opposta alla numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, che ha vinto con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Coco Gauff rivela l’ispirazione di Alysa Liu al Miami Open di quest’anno.

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