Il nuovo kit di Coco Gauff per l’Australian Open, realizzato da New Balance, combina funzionalità e stile. La collezione, pensata per supportare le prestazioni della campionessa americana, si distingue per i dettagli di design e i colori distintivi. Per la prima volta, questa linea sarà accessibile anche al pubblico, offrendo agli appassionati l’opportunità di condividere l’identità e l’energia di Gauff durante il torneo di Melbourne.

La campionessa americana debutta a Melbourne con una collezione che unisce performance, colore e identità personale e che per la prima volta sarà disponibile anche per il pubblico. New Balance presenta il nuovo kit Australian Open di Coco Gauff, una collezione che racconta il movimento come gesto poetico e l’estate come stato d’animo. Nato dal dialogo creativo tra il brand e la tennista per il primo Major della stagione, il progetto supera l’idea di semplice abbigliamento tecnico e diventa un manifesto di stile, sicurezza e libertà espressiva. Per la prima volta una versione del kit personalizzato di Coco sarà disponibile all’acquisto, offrendo ai fan la possibilità di indossare il suo look signature e sentirsi parte dell’energia di Melbourne. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il nuovo kit di Coco Gauff per l’Australian Open firmato New Balance

Coco Gauff regola in due set Kamilla Rakhimova e approda al secondo turno degli Australian Open 2026Coco Gauff, numero 3 del ranking WTA, ha conquistato la qualificazione al secondo turno degli Australian Open 2026, battendo in due set Kamilla Rakhimova.

Coco Gauff e l’imbarazzo negli spogliatoi agli Australian Open: “Oggi ho combinato un pasticcio”Durante gli Australian Open, Coco Gauff ha condiviso un episodio divertente avvenuto negli spogliatoi, ammettendo di aver commesso una gaffe durante la sua permanenza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Inter, svelata la nuova 4ª maglia e il kit outdoor - L’identità dell’Inter viene reinterpretata attraverso la lente di Nike ACG, fondendo in modo autentico due mondi complementari: l’eleganza e lo stile del Club nerazzurro con l’anima avventurosa e ... calciomercato.com