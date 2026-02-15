Gigliola Cinquetti | Ho fatto pace con Non ho l’età un sogno che mi accompagna da sempre
Gigliola Cinquetti ha dichiarato di aver fatto pace con la canzone “Non ho l’età” dopo anni di tensioni, perché rappresenta un sogno che ha sempre desiderato realizzare. Durante la puntata di “Da noi… a ruota libera” su Rai1, la cantante ha spiegato di aver finalmente trovato un modo per apprezzarla di nuovo, anche grazie a un progetto musicale recente. La sua testimonianza rivela quanto il brano, simbolo degli anni Sessanta, continui a essere centrale nella sua vita e carriera.
Gigliola Cinquetti è stata ospite di Da noi. a ruota libera, il programma del pomeriggio di Francesca Fialdini in onda su Rai1. Un incontro intenso e carico di emozione, in cui la storica interprete di “Non ho l’età” ha ripercorso le tappe di una carriera straordinaria, riflettendo sul peso del successo e sul valore dell’autenticità. Al centro della conversazione, inevitabilmente, il brano che l’ha consacrata a livello internazionale, Non ho l’età. Un pezzo che per anni è stato simbolo di un’epoca e di un talento precoce, e che oggi la cantante guarda con rinnovata consapevolezza: « Ho fatto pace con quel brano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Gigliola Cinquetti: "Ho fatto pace con Non ho l'età. Mi ero montata la testa? Sì, ma anche adesso è così"
Gigliola Cinquetti ha confessato di aver fatto pace con il successo e con il brano
Gigliola Cinquetti, Non ho l'età, la vittoria dell'Eurovision, il ricovero: «Diventare famosa a 16 anni fu drammatico. A Sanremo utti volevamno toccarmi»
