Gigliola Cinquetti è stata ospite di Da noi. a ruota libera, il programma del pomeriggio di Francesca Fialdini in onda su Rai1. Un incontro intenso e carico di emozione, in cui la storica interprete di “Non ho l’età” ha ripercorso le tappe di una carriera straordinaria, riflettendo sul peso del successo e sul valore dell’autenticità. Al centro della conversazione, inevitabilmente, il brano che l’ha consacrata a livello internazionale, Non ho l’età. Un pezzo che per anni è stato simbolo di un’epoca e di un talento precoce, e che oggi la cantante guarda con rinnovata consapevolezza: « Ho fatto pace con quel brano. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Gigliola Cinquetti ha confessato di aver fatto pace con il successo e con il brano

Silvia Toffanin apre il suo salotto con Gigliola Cinquetti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Leo Gassmann: Mio padre mi ha insegnato l'umiltà. Recitare con lui? Sarebbe un onore. Vincere Sanremo? Meglio lo scudetto della Roma; Il Caso Bebawi, quando la contessa De Blanck finì sulle pagine della cronaca nera: il delitto, Faruk il playboy e l'insulto in aula; Eros Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti a Sanremo 2026; Vincitori esordienti a Sanremo: quanti hanno trionfato al debutto e chi ha vinto dopo i Giovani.

Gigliola Cinquetti: Ho fatto pace con Non ho l'età. Mi ero montata la testa? Sì, ma anche adesso è cosìLa cantante che ha vinto per la prima volta il Festival di Sanremo nel 1964 si è raccontata ai microfoni di Francesca Fialdini ... today.it

Gigliola Cinquetti: «Ho fatto pace con Non ho l’età, un sogno che mi accompagna da sempre»Gigliola Cinquetti è stata ospite di Francesca Fialdini su Rai1. Sul legame con la celebre Non ho l’età, ha ... msn.com

Gigliola Cinquetti oggi non ha più paura di guardarsi allo specchio facebook