Una cosa gravissima Clizia Incorvaia sconvolta l’annuncio improvviso sui social

Clizia Incorvaia ha pubblicato un messaggio sui social network che ha suscitato grande attenzione. La influencer ha scritto di aver ricevuto una notizia che definisce “una cosa gravissima”, senza fornire ulteriori dettagli. La comunicazione ha attirato molti commenti tra i follower, ma non ci sono state dichiarazioni ufficiali o approfondimenti sulla vicenda.

Clizia Incorvaia torna al centro dell’attenzione, ma questa volta non per un nuovo progetto o una collaborazione nel mondo della moda. L’influencer siciliana è infatti finita nel mirino degli hacker, vittima di un attacco informatico che nel giro di poche ore ha compromesso i suoi canali streaming, lasciandola senza accesso alle piattaforme su cui stava costruendo il suo ultimo lavoro. Un episodio che richiama quanto già accaduto in passato ad altri volti noti del web e dello spettacolo. A raccontare in prima persona quanto accaduto è stata la stessa Clizia Incorvaia, che ha scelto Instagram per condividere con i suoi follower la preoccupazione e lo stato d’animo delle ultime ore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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