L’attore romano, noto anche come appassionato di enduro, ha recentemente annunciato il suo ritorno sul grande schermo con un film che affronta il mondo della MotoGP. In un’intervista, ha parlato del suo coinvolgimento nel progetto e del suo rapporto con il paddock, definendolo un ambiente “meraviglioso”. La pellicola si concentra su aspetti della competizione motociclistica, senza ulteriori dettagli sui contenuti.

Claudio Santamaria è al cinema con Idoli – Fino all’ultima corsa, diretto da Mat Whitecross e interpretato anche da Óscar Casas e Ana Mena. "Sul mondo della MotoGP è il primo film" spiega l'attore. "È stato girato con il supporto di Dorna nelle tappe in Spagna, Italia, Stati Uniti e Giappone del campionato. I team ci hanno accettato e supportato anche con cambi di sceneggiatura grazie a suggerimenti di Gino Borsoi, Paolo Campinoti e altri". Per Santamaria il film è anche l'occasione per tornare a una passione di sempre: "A 12-13 anni ho imparato ad andare in motorino, sapevo smontare il carburatore e pulirlo". E poi la prima moto: "Una Honda XL250R (per viaggiare, ndr)". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Claudio Santamaria, enduro e Idoli di MotoGP: "Paddock meraviglioso"

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