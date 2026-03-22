Claudio Santamaria Idoli in MotoGP e viaggi in fuoristrada

Da gazzetta.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Santamaria è al cinema con Idoli – Fino all’ultima corsa   diretto da Mat Whitecross e interpretato anche da Óscar Casas e Ana Mena. "Sul mondo della MotoGP è il primo film - spiega l'attore -. È stato girato con il supporto di Dorna nelle tappe in Spagna, Italia, Stati Uniti e Giappone del campionato. I team ci hanno accettato e supportato anche con cambi di sceneggiatura grazie a suggerimenti di Gino Borsoi, Paolo Campinoti e altri". Per Santamaria il film è anche l'occasione per tornare a una passione di sempre: "A 12-13 anni ho imparato ad andare in motorino, sapevo smontare il carburatore e pulirlo". E poi la prima moto: "Una Honda XL250R (per viaggiare, ndr )". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Claudio Santamaria, "Idoli" in MotoGP e viaggi in fuoristrada

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