Nel 2026, il campionato mondiale Superbike si svolge su dodici gare distribuite tra febbraio e ottobre. La classifica vede il pilota italiano in testa a una distanza di 47 punti dal secondo classificato. Le tappe si tengono in vari paesi, con le date stabilite tra metà febbraio e metà ottobre. La stagione prosegue con l'obiettivo di ottenere il titolo mondiale.

Il Mondiale Superbike 2026 si snoda su dodici tappe, che terranno compagnia agli appassionati dal 21-22 febbraio al 17-18 ottobre. Ogni evento prevede la disputa di gara-1, Superpole Race, gara-2: tre sfide in tutti i fine settimana sulle piste, che renderanno il campionato decisamente appassionante e molo ricco. Nicolò Bulega è il grande favorito per la conquista del titolo piloti: dopo il secondo posto dell’anno scorso e il trasferimento di Toprak Razgatlioglu in MotoGP, l’alfiere della Ducati punta a mettere le mani sull’ambita corona delle derivate di serie, ma dovrà stare attento a una concorrenza che potrebbe creare dei grattacapi. Di seguito la classifica del Mondiale Superbike. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale Superbike 2026: Bulega vola a +47 sul primo inseguitore!

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