La classifica mondiale dei piloti di Formula 1 2026 vede Antonelli in prima posizione, seguito da Russell. La stagione, iniziata con il Gran Premio d’Australia e in programma di concludersi ad Abu Dhabi, comprende 24 Gran Premi, gli stessi appuntamenti delle stagioni del 2024 e 2025. La competizione si svolge lungo tutto l’arco dell’anno, coinvolgendo numerosi circuiti internazionali.

Il Mondiale 2026 di F1 è scattato dall’ Australia e terminerà ad Abu Dhabi. La settantasettesima edizione della massima categoria automobilistica prevede ben 24 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2024 e nel 2025. Ormai, avere un numero di gare pari a quello delle ore di una giornata è l’abitudine. Dal punto di vista degli scenari, vi sarà un unico avvicendamento tra la prossima stagione e quella appena terminata. Non si correrà più a Imola, bensì a Madrid, in un nuovo circuito di natura cittadina. Questo implica che in Italia si disputi solo un evento ( Monza, a settembre) e che in Spagna gli appuntamenti raddoppino (il GP organizzato dal Montmelò cambia denominazione). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale piloti F1 2026: Antonelli in testa davanti a Russell dopo il GP del Giappone

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