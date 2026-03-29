L’avete mai visto il nido di un cuculo? No? Domanda trabocchetto, e però facciamo un passo indietro verso l’anniversario di un film celebratissimo. Cinquant’anni fa, il 29 marzo del 1976, per la quarantottesima edizione del premio Oscar, vinse (quando un Oscar lo si dava ancora per il valore) uno dei film più belli della storia del cinema, e uno dei miei preferiti: Qualcuno volò sul nido del cuculo. Hollywood quel giorno premiò un film non pettinato, irregolare, un’opera ambientata in un reparto psichiatrico che diventa un micromondo del sistema sociale organizzato, con il protagonista, McMurphy, interpretato dal sempre unico e magistrale... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cinquant'anni dagli Oscar a "Qualcuno volò sul nido del cuculo": e se non avessimo mai capito davvero il titolo?

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