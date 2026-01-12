Torna in sala in una versione restaurata Qualcuno volò sul nido del cuculo il capolavoro di Milos Forman
Da lunedì 12 a mercoledì 14 gennaio, il Multicinema Galleria di Bari propone una versione restaurata di
Da lunedì 12 a mercoledì 14 gennaio torna in proiezione al Multicinema Galleria di Bari, a cinquant'anni dall'uscita in sala, il capolavoro di Milos Forman "Qualcuno volò sul nido del cuculo" (1975), distribuito da Lucky Red e vincitore dei 5 Premi Oscar più importanti (miglior film, miglior. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Qualcuno volò sul nido del cuculo: l'elogio della follia di Milos Forman a Giunti Odeon
Leggi anche: Qualcuno volò sul nido del cuculo compie 50 anni, un capolavoro che ancora ci interroga sul potere
Qualcuno volò sul nido del cuculo, il capolavoro di Forman torna in sala a 50 anni dall'uscita; Qualcuno vola ancora sul nido del cuculo (50 anni dopo): torna in sala il capolavoro di Milos Forman; Qualcuno volò sul nido del cuculo, il capolavoro di Milos Forman torna in versione restaurata alla Sala degli Artisti; Torna al cinema Qualcuno volò sul nido del cuculo.
I Nostri Anni di Gaglianone torna in sala in versione restaurata - Alberto e Natalino, ex partigiani legati da un'amicizia profonda, affrontano da anziani i fantasmi della Resistenza. ansa.it
Si torna in sala al cinema Aurora il weekend di , ! - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.