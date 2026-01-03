Cinema dopo 50 anni torna nelle sale Qualcuno volò sul nido del cuculo

Dopo cinquant’anni, il film “Qualcuno volò sul nido del cuculo” di Miloš Forman torna nelle sale italiane dal 12 al 14 gennaio. La versione restaurata in 4K, curata dall’Academy Film Archive, permette di apprezzare nuovamente questo capolavoro. Un’occasione per rivivere un’opera che ha segnato la storia del cinema, ora resa ancora più nitida e fedele all’originale.

A cinquant’anni dalla sua prima uscita, il 12-13-14 gennaio torna al cinema il capolavoro di Miloš Forman Qualcuno volò sul nido del cuculo, nella splendida versione restaurata in 4K curata dall’Academy Film Archive. Un’opera sovversiva, un inno alla libertà che trionfò agli Oscar in tutte le categorie principali: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista (lo straordinario Jack Nicholson), miglior attrice protagonista (Louise Fletcher, nei panni della tirannica infermiera Ratched) e miglior sceneggiatura non originale (dal bestseller di Ken Kesey). Un’occasione imperdibile per immergersi sul grande schermo nel mondo indimenticabile di quel gruppo di reietti, stravaganti, incompresi ed emarginati che ha fatto la storia del cinema. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

