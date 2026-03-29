Due persone in scooter sono state fermate dai carabinieri in via De Gasperi a Torre del Greco alle 22. Durante un tentativo di controllo, i due hanno tentato di scappare e, successivamente, hanno offerto cinquanta euro ai militari per evitare le verifiche. Entrambi sono stati arrestati e portati in caserma.

Si sottraggono a un controllo e fuggono ai carabinieri. Succede in via De Gasperi, Torre del Greco. Sono le 22, un 50enne e una donna di 35 anni sono in scooter. I militari della locale sezione radiomobile impongono loro l’alt ma l’uomo alla guida non intende rispettarlo. Non riescono ad allontanarsi e l'uomo, durante il controllo, rifila ai carabinieri una banconota da 50 euro. Per chiudere un occhio ed evitare il fermo amministrativo dello scooter. La risposta è ovviamente negativa e il 50enne, pur di aprirsi un varco, prova ad aggredire i due militari.Dopo una brevissima colluttazione, finisce in manette non solo per istigazione alla corruzione ma anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Cinquanta euro per corrompere i carabinieri dopo un inseguimento: in manette

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