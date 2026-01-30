Maxifurto di rame due in manette dopo un lungo inseguimento fra Cortona e Sinalunga

Due uomini sono finiti in manette dopo un inseguimento che si è svolto tra Cortona e Sinalunga. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile li hanno fermati dopo aver tentato di scappare con un grosso carico di rame. I due, di 50 e 43 anni, sono accusati di aver rubato circa un quintale di metallo da una struttura turistica in fase di ristrutturazione. La polizia li ha inseguiti per diversi chilometri prima di bloccarli.

CORTONA – Maxifurto di rame, due in manette dopo un lungo inseguimento. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cortona hanno tratto in arresto due persone residenti nella provincia di Arezzo, rispettivamente di 50 e 43 anni, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in concorso, in relazione all’asportazione di circa un quintale di rame da una struttura turistica, attualmente in ristrutturazione. L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dai carabinieri del comando provinciale di Arezzo e finalizzati a prevenire e reprimere i reati predatori nel territorio di competenza.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Cortona Sinalunga Furto di rame a Cortona, inseguimento fino a Sinalunga: due arresti dei Carabinieri Due uomini sono stati arrestati ieri dai Carabinieri di Cortona dopo un inseguimento che è finito a Sinalunga. Inseguimento all'uscita dell'autostrada: due uomini in manette Due uomini della provincia di Salerno sono stati arrestati dalla Polizia di Stato all’uscita dell’autostrada, con l’accusa di trasporto e detenzione di droga a fini di spaccio. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cortona Sinalunga Argomenti discussi: Ladri in casa, maxi furto da 45 chili di tubi in rame VIDEO; Ruba 45 Gratta e Vinci e fugge, bloccato dal proprietario del negozio. Maxi-furto nel magazzino di un’azienda: camion, trasformatori e rame ritrovati nei campiCONCORDIA. I carabinieri hanno recuperato a Novi un camion e diverse strumentazioni che erano stati rubati dal magazzino di un’azienda a Concordia nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio. In pa ... msn.com Rubano 45 chili di tubi di rame da una casa, scoperti e arrestatiUn 52enne e un 45enne arrestati per furto in abitazione: avevano rubato 45 chili di tubi di rame da una casa a Cazzano di Tramigna. veronaoggi.it Maxi- #furto nel magazzino di un’ #azienda a Concordia: #camion, trasformatori e #rame ritrovati nei campi a Novi di #Modena x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.