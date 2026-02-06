Questa mattina a Codogno, un’auto è finita nel fossato della vecchia Via Emilia a causa di un allagamento improvviso. La vettura è rimasta intrappolata nel fango, creando già problemi al traffico. Nessuno si è fatto male, ma la strada resta chiusa e i residenti si chiedono quanto dureranno ancora questi allagamenti.

Codogno (Lodi), 6 febbraio 2026 – Non è più solo un disagio, ma un vero pericolo pubblico. Questa mattina, l'ennesimo allagamento nel tratto della vecchia Via Emilia che collega il polo Mirandolina alla frazione Triulza di Codogno ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un uomo di 76 anni, al volante della sua Fiat Panda, è rimasto intrappolato dopo essere uscito fuori strada a causa dell'acqua alta che nascondeva i margini della carreggiata. L'anziano, impossibilitato a distinguere l'asfalto dal fossato adiacente a causa del ‘lago’ formatosi sulla carreggiata, è scivolato con le ruote nel fango, rimanendo impantanato e bloccato nell'abitacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Codogno, allagamento sulla vecchia Via Emilia: auto finisce nel fossato, intrappolata nel fango

