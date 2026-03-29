Sabato, migliaia di persone si sono radunate al Panquehue Harvest Festival, un evento dedicato alla vendemmia, nella regione di Valparaíso, in Cile. La manifestazione si svolge a circa 120 chilometri a nord-ovest della capitale. Le immagini riprese mostrano l’afflusso di visitatori e l’atmosfera che si è creata durante la giornata.

In Cile, sabato migliaia di persone si sono radunate al Panquehue Harvest Festival nella regione cilena di Valparaíso, a circa 120 chilometri a nord-ovest della capitale, Santiago. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di degustare i vini di nove aziende vinicole della Valle dell’Aconcagua, la regione in cui il Cile produce la maggior parte del proprio vino, comprese alcune delle etichette più prestigiose del Paese. Tra i progetti emergenti, Casa Padic si è distinta dopo essere stata inserita nella guida Alistair Cooper MW by Catad’Or 2025. Alcuni partecipanti al festival hanno anche fatto un salto indietro nel tempo, prendendo parte a una tradizionale gara di pigiatura dell’uva, in cui i concorrenti hanno schiacciato l’uva in tini di legno come parte del processo di vinificazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cile, la festa della vendemmia attrae migliaia di visitatori: le immagini da Valparaiso

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Scoperto un giovanissimo sistema solare, è distante 400 anni luce. Osservato dal telescopio Vlt in Cile. #ANSA - facebook.com facebook