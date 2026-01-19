IFA e BAF l’arte alla Fiera di Bergamo attrae 13mila visitatori in un weekend

La Bergamo Arte Fiera (BAF), in collaborazione con Italian Fine Art (IFA), si è conclusa domenica 18 gennaio, attirando circa 13.000 visitatori. L’evento ha rappresentato un importante punto di partenza per il 2026 dedicato all’arte nella città di Bergamo, offrendo un’occasione di confronto e scoperta nel panorama culturale locale.

Bergamo. Si è chiuso domenica 18 gennaio il weekend di Bergamo Arte Fiera (BAF), che insieme a Italian Fine Art (IFA) ha inaugurato il 2026 dell’arte a Bergamo. La 21ª edizione di BAF, dedicata all’arte moderna e contemporanea, e la 9ª edizione di IFA, rivolta all’arte antica e all’alto antiquariato, hanno preso il via in contemporanea il 16 gennaio negli spazi del polo espositivo di via Lunga, occupando complessivamente 16.000 metri quadrati tra padiglioni A e B, foyer e Galleria centrale e registrando oltre 13mila visitatori. Grande interesse per il percorso attraverso oltre sei secoli di storia dell’arte, dal Quattrocento alla contemporaneità tra dipinti, sculture, fotografie e design, proposto dalle due manifestazioni e capace di tenere insieme linguaggi, epoche e pubblici differenti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Dieci giorni immersi nell’arte: alla Fiera di Bergamo si alza il sipario su BAF e IFA

Dal 16 al 25 gennaio, Bergamo ospita due importanti eventi dedicati all’arte. Alla Fiera di Bergamo si tiene Bergamo Arte Fiera (BAF), mentre presso altri spazi si svolge Italian Fine Art (IFA). Oltre 200 espositori rappresentano oltre sei secoli di storia artistica, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto. L’iniziativa coinvolge anche gli studenti del Politecnico delle Arti, con performance e musica dal vivo, creando un percorso culturale completo.

Baf e Ifa aprono il 2026 dell’arte a Bergamo

Bergamo si apre al 2026 con due importanti eventi artistici: Bergamo Arte Fiera (BAF) e Italian Fine Art (IFA). La 21ª edizione di BAF si concentra sull’arte moderna e contemporanea, mentre la 9ª di IFA si dedica all’arte antica e all’antiquariato. Presentate giovedì 8 gennaio nella Sala Colleoni, queste manifestazioni rafforzano la posizione di Bergamo come centro di riferimento nel panorama artistico nazionale.

