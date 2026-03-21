fiera del cicloturismo padova capitale delle vacanze in sella

A Padova dal 27 al 29 marzo si svolgerà la quinta edizione della Fiera del Cicloturismo, organizzata da Bikenomist e ospitata presso il Padova Hall. L’evento riunisce appassionati, professionisti e aziende del settore per presentare novità e offerte legate al turismo in bicicletta. La manifestazione durerà tre giorni e si svolgerà nel centro della città.

Si terrà a Padova dal 27 al 29 marzo la quinta edizione della Fiera del Cicloturismo, un evento organizzato presso il Padova Hall da Bikenomist. Si tratta della più grande manifestazione italiana interamente rivolta a destinazioni, operatori e produttori di componenti e accessori del mondo della bicicletta. Sono attesi tour operator e professionisti del settore, ma anche famiglie, sportivi e tutti gli appassionati delle avventure a pedali e del turismo outdoor in cerca di consigli e ispirazione per il proprio viaggio in bici. Alla sua ultima edizione, la Fiera del Cicloturismo ha registrato la presenza di 250 operatori presenti da tutta Italia e dall’estero (+50% rispetto alla passata edizione) e oltre 22. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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