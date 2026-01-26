Ciclone Harry Lorefice M5S | Non è una fatalità ma fallimento politico

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, evidenziando le carenze nelle politiche di prevenzione e sicurezza. Secondo Lorefice del Movimento 5 Stelle, questa situazione non rappresenta una fatalità, ma il risultato di scelte politiche che hanno lasciato il territorio vulnerabile. La mancanza di interventi adeguati ha aggravato i danni, sottolineando la necessità di un’attenzione più mirata alla prevenzione e alla messa in sicurezza delle aree a rischio.

“La devastazione che ha colpito la Sicilia non è una disgrazia imprevedibile, ma il risultato di prevenzione mancata e scelte politiche che hanno lasciato il territorio fragile e senza messa in sicurezza, nonostante il noto rischio idrogeologico. Chiamarla emergenza è ipocrita: questo è un fallimento politico. Gli eventi estremi continuano a essere raccontati da questo Governo come fatalità, quando sono la manifestazione concreta del cambiamento climatico che denunciamo ogni giorno e che questo esecutivo ha derubricato a ideologia o 'follia green'. L’emergenza è figlia di questo combinato disposto”.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Ciclone Harry, Tridico-Antoci (M5S): Occhiuto e Schifani chiedano il fondo solidarietà UEIl ciclone Harry ha causato ingenti danni in Calabria, Sicilia e Sardegna, con costi stimati in centinaia di milioni di euro.

Ciclone Harry, Marano (M5S): "Danni ingenti, governo regionale chieda immediatamente stato di calamità naturale"Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, aggravando le condizioni meteorologiche e prolungando l’allerta rossa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: MALTEMPO, LOREFICE (M5S): SUD IN GINOCCHIO, RAI NON GARANTISCE COPERTURA PROPORZIONATA; Uragano Harry – Il racconto è dei cronisti locali, mentre mamma RAI resta a guardare. La bacchettata del senatore del M5S Lorefice.

De Luca (M5s): ristori per i danni del ciclone Harry nel ddl Enti localiPALERMO – Un emendamento da inserire nel ddl Enti locali, attualmente in discussione all’Ars, che preveda lo stanziamento di adeguate somme per ristorare famiglie, imprese e Comuni gravemente danneggi ... livesicilia.it

MALTEMPO, LOREFICE (M5S): SUD IN GINOCCHIO, RAI NON GARANTISCE COPERTURA PROPORZIONATARoma, 22 gen. – Sul ciclone che ha colpito duramente Sicilia, Calabria e Sardegna il servizio pubblico non ha garantito una copertura continua e proporzionata alla gravità dell’emergenza: aggiornamen ... lavalledeitempli.net

Ciclone Harry, oggi il Consiglio dei ministri sullo stato d'emergenza: l’ipotesi di mezzo miliardo da dividere per le tre regioni più colpite - facebook.com facebook

Oggi ho presieduto, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All’incontro hanno partecipato il Ministro Nell x.com