Ciclone Harry Lorefice M5S | Non è una fatalità ma fallimento politico
Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, evidenziando le carenze nelle politiche di prevenzione e sicurezza. Secondo Lorefice del Movimento 5 Stelle, questa situazione non rappresenta una fatalità, ma il risultato di scelte politiche che hanno lasciato il territorio vulnerabile. La mancanza di interventi adeguati ha aggravato i danni, sottolineando la necessità di un’attenzione più mirata alla prevenzione e alla messa in sicurezza delle aree a rischio.
“La devastazione che ha colpito la Sicilia non è una disgrazia imprevedibile, ma il risultato di prevenzione mancata e scelte politiche che hanno lasciato il territorio fragile e senza messa in sicurezza, nonostante il noto rischio idrogeologico. Chiamarla emergenza è ipocrita: questo è un fallimento politico. Gli eventi estremi continuano a essere raccontati da questo Governo come fatalità, quando sono la manifestazione concreta del cambiamento climatico che denunciamo ogni giorno e che questo esecutivo ha derubricato a ideologia o 'follia green'. L’emergenza è figlia di questo combinato disposto”.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Ciclone Harry, Tridico-Antoci (M5S): Occhiuto e Schifani chiedano il fondo solidarietà UEIl ciclone Harry ha causato ingenti danni in Calabria, Sicilia e Sardegna, con costi stimati in centinaia di milioni di euro.
Ciclone Harry, Marano (M5S): "Danni ingenti, governo regionale chieda immediatamente stato di calamità naturale"Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, aggravando le condizioni meteorologiche e prolungando l’allerta rossa.
Argomenti discussi: MALTEMPO, LOREFICE (M5S): SUD IN GINOCCHIO, RAI NON GARANTISCE COPERTURA PROPORZIONATA; Uragano Harry – Il racconto è dei cronisti locali, mentre mamma RAI resta a guardare. La bacchettata del senatore del M5S Lorefice.
De Luca (M5s): ristori per i danni del ciclone Harry nel ddl Enti localiPALERMO – Un emendamento da inserire nel ddl Enti locali, attualmente in discussione all’Ars, che preveda lo stanziamento di adeguate somme per ristorare famiglie, imprese e Comuni gravemente danneggi ... livesicilia.it
MALTEMPO, LOREFICE (M5S): SUD IN GINOCCHIO, RAI NON GARANTISCE COPERTURA PROPORZIONATARoma, 22 gen. – Sul ciclone che ha colpito duramente Sicilia, Calabria e Sardegna il servizio pubblico non ha garantito una copertura continua e proporzionata alla gravità dell’emergenza: aggiornamen ... lavalledeitempli.net
Ciclone Harry, oggi il Consiglio dei ministri sullo stato d'emergenza: l’ipotesi di mezzo miliardo da dividere per le tre regioni più colpite - facebook.com facebook
Oggi ho presieduto, presso la sede della Protezione Civile a Roma, una riunione sui danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il Sud Italia, in particolare per il passaggio del ciclone Harry. All’incontro hanno partecipato il Ministro Nell x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.