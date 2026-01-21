Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Calabria, Sicilia e Sardegna, con costi stimati in centinaia di milioni di euro. Tridico e Antoci del Movimento 5 Stelle chiedono a Occhiuto e Schifani di attivare il fondo di solidarietà dell’Unione Europea per supportare le regioni colpite. È fondamentale un intervento tempestivo per affrontare le conseguenze di questa emergenza.

«Il ciclone Harry ha lasciato dietro di sé centinaia di milioni di danni in Calabria, Sicilia e Sardegna. A tutti gli uomini della protezione civile, dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine, ai sindaci dei Comuni più colpiti e a tutti i cittadini coinvolti va la nostra solidarietà e vicinanza per aver affrontato un evento meteorologico dall’impatto distruttivo. I Presidenti delle Regioni più colpite Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani, lavorino per una veloce stima dei danni così da chiedere l’eventuale attivazione dei meccanismi di solidarietà dell’Unione, incluso il Fondo di Solidarietà dell’UE". 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ciclone Harry, Tridico-Antoci (M5S): Occhiuto e Schifani chiedano il fondo solidarietà UE

