Ciclone Harry la Regione apre ai ristori per le imprese agricole

La Regione Sicilia apre ai ristori per le imprese agricole colpite dal ciclone Harry. L’assessorato regionale dell’Agricoltura ha pubblicato un avviso ufficiale per permettere alle aziende agricole di segnalare i danni subiti. Le imprese interessate possono presentare le richieste per ottenere aiuti e sostegni economici, mentre le procedure sono già in atto. La misura mira a mettere in moto subito gli aiuti per chi ha subito danni alle colture e alle strutture.

L'assessorato regionale dell'Agricoltura ha pubblicato un avviso per consentire alle imprese agricole siciliane colpite dal ciclone "Harry" di segnalare i danni subiti. Le aziende avranno tempo fino al 15 febbraio per compilare e inviare il modulo. I danni da alluvione potranno inoltre essere segnalati al Fondo mutualistico nazionale Agricat. L'avviso è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo link.

