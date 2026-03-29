Sabato 28 marzo 2026, nel settore del ciclismo virtuale si sono svolte competizioni che hanno visto i partecipanti mantenere un ritmo tra i 60 e i 75 giri al minuto, pedalando quasi sempre in piedi. I migliori atleti hanno concluso le gare con circa 60 giri completati, adottando una tecnica che si discosta dagli schemi tradizionali. La modalità di corsa ha attirato l’attenzione per la sua peculiarità e per le posizioni assunte durante la prova.

È sabato 28 marzo 2026 e il mondo del ciclismo virtuale si sta evolvendo verso una tecnica che sfida la logica tradizionale: i migliori ciclisti indoor del mondo vincono pedalando a cadenze bassissime, tra i 60 e i 75 giri al minuto, restando in piedi per il 99% della gara. Mentre le corse su strada richiedono posizioni aerodinamiche e cadenze alte, sui trainer virtuali regna sovrana la forza bruta esercitata con movimenti ampi e lenti. In questa realtà digitale, dove la resistenza dell’aria è assente, gli atleti professionisti hanno scoperto che mantenere una posizione eretta permette di sfruttare al massimo i grandi gruppi muscolari senza penalità aerodinamiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclismo indoor: i campioni vincono con 60 giri e posizione

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