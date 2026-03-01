Tricolori indoor | conferma Dosso nei 60 710 con baby Doualla in scia 721

A Ancona si sono svolti i campionati italiani indoor, con Dosso che ha vinto i 60 metri in 7”10, seguito dal giovane Doualla con un tempo di 7”21. Nel salto triplo sono tornati in gara Dallavalle, con un salto di 16.99, e Diaz con 16.90. Inoltre, Falocchi ha segnato un salto di 2.30 metri.

Non c'è Mattia Furlani, manca Nadia Battocletti (senza andare a Marcell Jacobs o a Gimbo Tamberi): ma l'atletica italiana, ai campionati nazionali indoor di Ancona, conferma il suo buono stato di salute. La copertina della terza e ultima giornata spetta alle donne dei 60. Zaynab Dosso si conferma su standard elevati: corre la batteria in 7"09, a 10100 dal record italiano centrato domenica scorsa, prima volta sotto il muro dei 7 secondi. Quindi in finale, ottanta minuti più tardi, si ripete con 7"10 (con un tempo di reazione di 0"183). La concorrenza c'è, ma non al punto di impensierirla. Alle sue spalle brilla comunque Kelly Doualla. La 16enne lodigiana, con 7"21, migliora lo stagionale di 6100, resta a 2 dal personale del 2025 e 1 dallo standard per i Mondiali (ma la convocazione potrebbe arrivare lo stesso in virtù delle top lise.