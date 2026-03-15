Ciclismo | al laziale Fiacco la classica Coppa Giuseppe Cei

Al Monte San Quirico, in provincia di Lucca, si è conclusa la 75^ edizione della Coppa Giuseppe Cei, una delle classiche più prestigiose per gli allievi. La gara, che ha visto la partecipazione di 194 corridori, è stata vinta dal laziale Andrea Fiacco del Team Coratti, che si è imposto sugli altri atleti in gara. La competizione ha aperto ufficialmente la stagione ciclistica 2026.

Monte San Quirico (Lucca),15 marzo 2026 – Il laziale Andrea Fiacco del Team Coratti si è aggiudicato la 75^ edizione della Coppa Giuseppe Cei, classica di eccellenza della categoria allievi che ha aperto la stagione 2026 (194 gli iscritti). La corsa lucchese si è infiammata nel finale dopo tre quarti di gara costantemente a gruppo compatto e con due episodi di rilievo. La classifica dei traguardi volanti messi in palio dalla società organizzatrice e vinta da Elia Caorsi su Mathias Rosetti Silva Lima e Samuele Alba, e la neutralizzazione della corsa per una ventina di minuti in quanto le ambulanze in servizio alla gara hanno dovuto soccorrere alcuni atleti caduti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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