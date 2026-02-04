Trofeo Sant' Agata di ciclismo successo e consensi | vincono Grifeo Di Perna e Greco

Il 13° Trofeo Sant'Agata si è concluso con grandi consensi tra i partecipanti e gli spettatori. La gara si è svolta domenica mattina a Catania, sul circuito di via Sabato Martelli Castaldi. Vincono le corse Grifeo, Di Perna e Greco, che si sono distinti su un percorso che ha dimostrato di essere sicuro e ben organizzato. La giornata ha confermato il successo dell’evento, che ormai è diventato un punto fermo nel panorama ciclistico locale.

Si è rivelato uno straordinario successo in termini di consensi, sicurezza e organizzazione il 13° Trofeo Sant’Agata, 10° Memorial Tanino Mirabella, svoltosi domenica mattina sul tradizionale circuito con arrivo in via Sabato Martelli Castaldi, a Catania.L’evento – che rientra nella Coppa Ionica.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Trofeo Sant'Agata Autovia rinnova il suo sostegno al Trofeo Sant’Agata Autovia conferma il suo impegno a supporto del Trofeo Sant’Agata, evento sportivo che si terrà a Catania il 2 febbraio. Zoghlami batte Meucci nel derby azzurro, Santonocito domina la gara femminile nel Trofeo Sant’Agata Osama Zoghlami si aggiudica il Trofeo Sant’Agata dopo aver battuto Meucci nel derby azzurro. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Trofeo Sant'Agata Argomenti discussi: Il 2 febbraio si corre il Trofeo Sant'Agata, ricco parterre di atlete e atleti; Trofeo Sant’Agata 2026, trionfo di Osama Zoghlami e Santonocito; Podismo: lunedì 2 febbraio si corre il Trofeo Sant’Agata; Il 2 febbraio si corre il Trofeo Sant'Agata, ricco parterre di atlete e atleti. Grande festa al Cibalino di Catania per il tradizionale Trofeo Sant'Agata di calcioC’è la soddisfazione di chi questo appuntamento lo costruisce anno dopo anno, come Santo Muzzio e Alfio Furnari, storici organizzatori di un trofeo che è diventato tradizione, insieme con il magistrat ... cataniatoday.it Trofeo Sant'Agata: Zoghlami vince il duello azzurro con Meucci, assolo di Santonocito nella prova femminileSpettacolo sulle strade di Catania per la classica etnea: il siepista dell'Aeronautica conferma il feeling con il percorso e piega alla distanza la resistenza del veterano pisano. Tra le donne, vittor ... cataniatoday.it Il resoconto della prima Duathlon Sprint. La manifestazione ha ottenuto un successo importante con numeri significativi. Complimenti a chi ci ha creduto. La sinergia con il settore ciclismo e con il Trofeo Sant'Agata ha consolidato il successo. #magmateam #pr - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.