Trofeo Sant' Agata di ciclismo successo e consensi | vincono Grifeo Di Perna e Greco

Il 13° Trofeo Sant'Agata si è concluso con grandi consensi tra i partecipanti e gli spettatori. La gara si è svolta domenica mattina a Catania, sul circuito di via Sabato Martelli Castaldi. Vincono le corse Grifeo, Di Perna e Greco, che si sono distinti su un percorso che ha dimostrato di essere sicuro e ben organizzato. La giornata ha confermato il successo dell’evento, che ormai è diventato un punto fermo nel panorama ciclistico locale.

Si è rivelato uno straordinario successo in termini di consensi, sicurezza e organizzazione il 13° Trofeo Sant’Agata, 10° Memorial Tanino Mirabella, svoltosi domenica mattina sul tradizionale circuito con arrivo in via Sabato Martelli Castaldi, a Catania.L’evento – che rientra nella Coppa Ionica.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

