Banchinamento del Molo Clementino per Roberta Coletta Pci | Il tempo delle ambiguità è finito Si revochi la delibera che diede inizio all' iter

Roberta Coletta del Pci denuncia che il banchinamento del Molo Clementino rischia di compromettere l’ambiente, dopo che il ministero dell’Ambiente ha approvato i lavori. La politica chiede di annullare subito la delibera che ha dato il via all’intervento, perché secondo loro le decisioni sono state prese senza consultare adeguatamente la cittadinanza e senza valutare tutte le conseguenze. Il progetto prevede di trasformare il molo in un punto di attracco per le grandi navi da crociera, un’ipotesi che ha acceso le proteste di alcuni residenti e associazioni. Coletta afferma che il tempo delle ambig

La segretaria locale della sezione "Tina Modotti" del Partito Comunista Italiano ribadisce ancora una volta l'assoluta contrarietà al progetto e chiede al sindaco atti concreti per impedirlo, non solo parole e intenzioni La loro posizione, oggi come sempre, è di assoluta contrarietà al progetto che favorirebbe solamente le grandi compagnie crocieristiche e non Ancona e l’ambiente. A parlare è Roberta Coletta, segretaria della locale sezione “Tina Modotti”: «Ora che l’iter autorizzativo dell’hub grandi navi da crociera al Molo Clementino è in dirittura d’arrivo il tempo delle furbizie e delle ambiguità è finito.🔗 Leggi su Anconatoday.it Banchinamento del Molo Clementino, sì o no? Meno di 105 giorni alla verità: torna a farsi sentire il fronte dei contrari A meno di 105 giorni dalla decisione finale, il dibattito sul banchinamento del Molo Clementino torna a infiammarsi ad Ancona. "Molo Clementino, basta ambiguità. La Regione ora dica da che parte sta" La Regione deve chiarire la sua posizione sul progetto dell’hub crocieristico al Molo Clementino, dopo settimane di incertezze. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I consulenti: Molo Clementino, no caos traffico. Però si valuti sosta al porto antico; Molo Clementino, basta ambiguità. La Regione ora dica da che parte sta; Banchinamento Molo Clementino, Andrea Nobili presenta un’interpellanza; Un anno in meno di lavori e 2,6 milioni di risparmio. Approvata la variante alla banchina 27, base della Penisola. Nobili (Avs), 'basta ambiguità su Molo Clementino, Regione dica da che parte sta'Basta ambiguità: la Regione deve decidere da che parte stare sul progetto dell'hub crocieristico per meganavi al porto storico di Ancona. (ANSA) ... ansa.it Molo Clementino, basta ambiguità. La Regione ora dica da che parte staBasta ambiguità: la Regione deve decidere da che parte stare sul progetto dell’hub crocieristico per meganavi al porto storico di Ancona. È la posizione di Andrea Nobili, consigliere regionale di Al ... ilrestodelcarlino.it Banchinamento Molo Clementino, Andrea Nobili presenta un’interpellanza | Cronache Ancona x.com A difesa della città: giu le mani dal Molo Clementino! Condividiamo l’appello della nuova Piattaforma ANCONA | porto ambiente salute lavoro e vi invitiamo a firmare la petizione: - facebook.com facebook