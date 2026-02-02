Professioni green scelta strategica per la competitività
La decisione di puntare sulle professioni green diventa sempre più centrale per l’Italia. Le aziende investono in nuove competenze per restare competitive e affrontare la sfida della sostenibilità. Non si tratta solo di rispetto ambientale, ma di una vera e propria strategia per rafforzare l’economia e l’indipendenza del paese.
Brizzi * La transizione verso un sistema energetico sostenibile non è soltanto una scelta ambientale, ma una leva strategica per la sicurezza economica e l’autonomia dell’Europa. Il capitale umano è diventato un elemento centrale di questa transizione. Alla fine del 2022 il 13,4% degli occupati in Italia era già impiegato in settori legati alla green economy. Nel 2023 le imprese hanno programmato circa due milioni di nuovi contratti di lavoro per figure con competenze green, pari al 34,8% delle nuove attivazioni previste. Su un totale di 5,5 milioni di contratti programmati, le competenze ambientali risultano richieste in quasi l’80% dei casi, a dimostrazione di una domanda ormai trasversale a industria, costruzioni e servizi.🔗 Leggi su Quotidiano.net
