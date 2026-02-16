Moonaciè pubblica il suo nuovo singolo

Moonaciè ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Vocca Salata”, perché vuole farsi conoscere meglio dal pubblico. La canzone è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali. È il secondo brano estratto dal suo primo album, “Figl’ d’’a luna”, che uscirà la prossima primavera. Il pezzo si distingue per suoni freschi e un ritmo coinvolgente.

È disponibile su tutte le piattaforme digitali, "Vocca Salata", il secondo singolo estratto da "Figl' d''a luna", album d'esordio di Moonaciè in uscita la prossima primavera."Vocca Salata" nasce da ciò che rimane quando una storia finisce davvero. Non il rumore della rottura, ma il silenzio che segue. Il corpo che ricorda, la memoria che si deposita come sale sulle labbra, lasciando un sapore impossibile da ignorare. Nel nuovo brano, il cantautore casertano, affonda nelle crepe dei legami spezzati con una scrittura essenziale e profondamente evocativa.Le immagini sono quotidiane, quasi minime, ma cariche di una tensione emotiva che non cerca spiegazioni.