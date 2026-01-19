Autostrada A 20 Messina-Palermo chiusure notturne e limitazioni per lavori di potatura | ecco dove e quando

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha programmato chiusure notturne e limitazioni sulla A20 Messina-Palermo per interventi di potatura di alberi e rami. Le misure sono state adottate per garantire la sicurezza durante i lavori di manutenzione lungo l’autostrada. Si consiglia di verificare le date e le tratte interessate prima di pianificare gli spostamenti, per evitare disagi o ritardi.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha disposto una serie di chiusure e limitazioni al traffico veicolare sull'autostrada A20 Messina-Palermo per consentire i lavori di taglio di alberi ad alto fusto e rami su terreni di sua proprietà. La misura è stata formalizzata con l'ordinanza n. 7 del 13 gennaio 2026, la chiusura al traffico veicolare di vari tratti dell'autostrada A/20 Messina-Palermo.

