Autostrade ancora chiusure sulla A20 Messina-Palermo per i lavori di potatura | ecco dove e quando
Autostrade ha annunciato nuove chiusure sulla A20 Messina-Palermo a causa dei lavori di potatura degli alberi lungo i terreni del Consorzio Autostrade Siciliane. Questa misura si rende necessaria per garantire la sicurezza degli automobilisti e sarà in vigore durante le ore notturne. Le chiusure interesseranno specifiche tratte e sono state pianificate per minimizzare i disagi.
Il Cas ricorda le limitazioni notturne tra Barcellona e Messina, con rampe chiuse e limiti di velocità per garantire sicurezza durante gli interventi Partono oggi le chiusure notturne sulla A20 Messina-Palermo per i lavori di potatura di alberi ad alto fusto e rami lungo terreni di proprietà del Consorzio Autostrade Siciliane, già annunciati nei giorni scorsi. Gli interventi del Cas riguardano il tratto del Lotto 2 tra Barcellona e Tremestieri e interesseranno soprattutto le rampe di ingresso e uscita della Tangenziale di Messina, con deviazioni e limitazioni per chi viaggia in direzione Catania e Palermo.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha programmato chiusure notturne e limitazioni sulla A20 Messina-Palermo per interventi di potatura di alberi e rami.
