In astinenza dalla droga aggredisce la madre e la minaccia | 20enne arrestato
Un ragazzo di 20 anni, in cerca di sostegno per il suo problema di droga, ha aggredito la madre e alcuni parenti, minacciandoli con un coltello.
Il giovane - ai domiciliari per spaccio - è stato fermato dai poliziotti dopo aver inveito per l'ennesima volta contro la madre e il suo compagno, minacciandoli di morte con l'uso di armi Si è scagliato contro la madre e alcuni parenti per sfogare tutta la sua ira legata all'astinenza dal consumo di droga. L'uomo, un 20enne catanese, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati connessi allo spaccio di stupefacenti, è stato arrestato dalla polizia al culmine di una furibonda lite in casa, nel quartiere Librino. A dare l'allarme è stata la madre del giovane che, preoccupata per la sua incolumità e per le imprevedibili conseguenze delle azioni violente del figlio tossicodipendente, ha chiesto aiuto alla sala operativa della questura di Catania.
Bergamo, minaccia e aggredisce la madre con un coltello: arrestato 22enne
A Bergamo, un 22enne è stato arrestato dopo aver minacciato e aggredito la madre con un coltello durante un episodio di violenza domestica.
Albano Sant’Alessandro, aggredisce la madre e minaccia i familiari: arrestato 22enne
A Albano Sant'Alessandro, un 22enne è stato arrestato dopo aver aggredito la madre e minacciato altri familiari.
