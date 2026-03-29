A Napoli, un episodio di violenza ha portato all'accoltellamento di una persona dopo che aveva chiesto una sigaretta e dei soldi. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, mentre le forze dell'ordine cercano di raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica e individuare eventuali responsabili.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Una notte di paura a Napoli: i carabinieri del nucleo radiomobile sono stati chiamati a intervenire presso l’ospedale Cto a causa di un grave accoltellamento. La vittima è un ragazzo tunisino di 19 anni, che è stato ricoverato in pronto soccorso dopo aver subito un attacco nella centralissima piazza Garibaldi. Secondo le prime testimonianze e ricostruzioni, l’incidente è avvenuto durante la notte, quando il giovane si trovava nella piazza. Qui, un uomo, apparentemente di origini marocchine, si è avvicinato a lui. La richiesta iniziale di una sigaretta è rapidamente degenerata in una richiesta di denaro, precisamente 5 euro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Chiede sigaretta e soldi, poi accoltella: paura a Napoli.

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#postainarrivo Anonimo chiede :! Ciao Giovanna mi è decaduta la domanda risulta questa cosa ma mio marito ha scontato la sua pena già quasi 7 anni fa non ha più nessun tipo di relazione con il tribunaleScusami che ti disturbo e che non so veramente a - facebook.com facebook