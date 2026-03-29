Venerdì sera si è verificato un incidente stradale tra un'auto e un camion, che ha causato la morte di una giovane donna di 22 anni. La ragazza, identificata come Chiara Tenore, ha perso la vita sul posto. Il sindaco del paese ha espresso il cordoglio della comunità per l’accaduto. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

Venerdì sera il dramma. Chiara Tenore non c'è più, spazzata via in pochi istanti da un incidente stradale tra la sua auto e un camion. La giovane ha perso la vita nella zona industriale di Sermoneta: al suo fianco il cognato di 39 anni, in gravi condizioni. Dolore e cordoglio nella comunità. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Chiara Tenore morta a 22 anni in un incidente. Il sindaco Giovannoli: “Dolore di tutta Sermoneta”

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