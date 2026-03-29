Chiamata pubblica per lo spettacolo dedicato ai fratelli Cervi

È stata annunciata una chiamata pubblica per uno spettacolo dedicato ai sette fratelli Cervi, che si terrà martedì 28 aprile al teatro Alighieri di Ravenna. L'evento si inserisce nel programma de 'La Stagione dei Teatri' 2025-2026 e coincide con le celebrazioni della Liberazione dai nazifascisti. Lo spettacolo è previsto in un periodo di ricorrenze storiche legate a quegli eventi.

Chiamata pubblica per lo spettacolo ’ I 7 Cervi ’, in scena martedì 28 aprile, quindi in pieno periodo di celebrazioni della Liberazione dai nazisfisti, al teatro Alighieri di Ravenna, all’interno de ’La Stagione dei Teatri ‘25-‘26’. Lo spettacolo è dedicato alla memoria dei fratelli Cervi (nella foto con i genitori), contadini e antifascisti, uccisi dai repubblichini nel 1943. Saranno selezionate al massimo 40 persone, maggiorenni e, come richiede l’associazione teatrale Lady Godiva, preferibilmente con esperienze teatrali. Per partecipare è necessario inviare una mail entro il 2 aprile al seguente indirizzo: [email protected] con i propri dati anagrafici, alcune note riguardo le proprie esperienze teatrali e un breve testo motivazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chiamata pubblica per lo spettacolo dedicato ai fratelli Cervi Articoli correlati Più di cinquanta donne rispondono alla chiamata degli Apocrifi per riallestire “Sottosopra”, lo spettacolo dedicato alla città ferita dall’Enichem. In arrivo un docu-film sulla BottegaPiù di cinquanta donne rispondono alla chiamata degli Apocrifi per riallestire “Sottosopra”, lo spettacolo dedicato alla città ferita dall’Enichem. Lo spettacolo dei cervi che lottano in piazza: il video dal cuore selvaggio dell’AbruzzoDue cervi si scontrano a colpi di palchi in una piazza di Barrea, nel Parco d'Abruzzo: un rituale che va avanti da migliaia di anni e che racconta il... Aggiornamenti e notizie su Chiamata pubblica Temi più discussi: Chiamata pubblica per lo spettacolo dedicato ai fratelli Cervi; A teatro tornano le chiamate pubbliche: sul palco si ricorda la resistenza antifascista con I 7 Cervi; Chiamata per il campo progressista: come capitalizzare la maggioranza del NO; Antica Luni e villa romana del Varignano, chiamata pubblica per raccogliere proposte di iniziative culturali. Registri medicinali sottoposti a monitoraggio. Chiamata pubblica dell’Aifa per comitato valutatoriLa prima chiamata riguarda lo Steering Committee per la valutazione di Tysabri (natalizumab), medicinale per il trattamento della Sclerosi multipla recidivante remittente ad elevata attività. La ... quotidianosanita.it Chiamata pubblica per la poesiaPer la terza volta, si apre una nuova chiamata pubblica di poesia promossa dal negozio di musica Jean Music Room a Ravenna. Poesia d’autunno, a tema libero, darà la possibilità a tutti i poeti di ... ilrestodelcarlino.it Alleanza Verdi Sinistra ha fatto una chiamata pubblica per sostituire i propri rappresentanti di lista con più di 10.000 persone in tutta Italia, che così avranno la possibilità di votare nel luogo dove vivono per lavoro o studio. A Torino abbiamo ottenuto un risultat - facebook.com facebook