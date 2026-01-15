Lo spettacolo dei cervi che lottano in piazza | il video dal cuore selvaggio dell'Abruzzo

Un video cattura lo spettacolo dei cervi che si affrontano con i palchi in una piazza di Barrea, nel Parco d’Abruzzo. Questo rituale, che si ripete da secoli, rappresenta un momento importante nel ciclo vitale di questi animali e le sfide tra i maschi. Un’immagine che rivela l’aspetto più autentico e selvaggio della natura abruzzese, testimonianza della tradizione e della vita nel cuore del parco.

Lotta dei cervi in pieno centro paese, il video diventato virale - È diventato virale un video che ritrae due cervi che lottano in Piazza Mammarino a Barrea, nel centro del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. virgilio.it

Cervi maschi lottano in piazza a Barrea - VIDEO - Due cervi maschi si affrontano in pieno centro abitato, in piazza Mammarino a Barrea (Aq), nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. abruzzolive.tv

Radio1 Rai. . A #Barrea (L'Aquila) l'apparizione di #cervi nel centro non è insolita. Questa volta a dare spettacolo, 2 maschi che si sono affrontati in piazza a colpi di palco (le tipiche corna). Siamo nel cuore del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e gli facebook

