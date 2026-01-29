Mal di schiena nei giovani ne soffre il 20% | errori da non fare consigli e falsi miti

In Italia, il 20% dei giovani soffre di mal di schiena. Molti ignorano i rischi e continuano a commettere errori che peggiorano il problema. È importante conoscere i falsi miti e seguire consigli pratici per proteggere la propria colonna vertebrale.

Roma, 29 gen. (Adnkronos Salute) - La salute della colonna vertebrale dei giovani ha visto giorni migliori. Durante l'età evolutiva rappresenta un sistema in costante trasformazione, che può dare problemi. "In questo contesto, la scoliosi idiopatica e la lombalgia emergono non solo come sfide cliniche, ma come fenomeni complessi che richiedono una comprensione profonda delle dinamiche tridimensionali del rachide. Si stima che circa il 20% dei giovani abbia sofferto di mal di schiena in modo persistente o ricorrente", spiega all'Adnkronos Salute Andrea Bernetti, professore di Medicina fisica e riabilitativa dell'università del Salento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

