Che tempo che fa oggi 29 marzo gli ospiti di Fabio Fazio e le anticipazioni

Oggi, domenica 29 marzo, il programma televisivo condotto da Fabio Fazio va in onda alle 19. La puntata include vari ospiti e anticipazioni sui temi trattati durante la trasmissione. La trasmissione si svolge nella fascia serale e segue la consueta formula di incontri e interventi di personaggi noti. La durata prevista è di circa un'ora.

(Adnkronos) – Nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio in onda oggi domenica 29 marzo dalle 19.30 in diretta sul Nove (e in streaming su discovery+) con ospiti tra attualità, musica, sport. Fazio accoglierà Gianni Morandi in occasone dei 60 anni dell’iconico brano 'C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones'. Il cantante bolognese è una colonna portante della musica italiana con una straordinaria carriera da 53 milioni di dischi venduti. Morandi presto sarà in tour nei palasport italiani con 'C'era un ragazzo – Gianni Morandi Story'. Sulle poltroncine bianche... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Che Tempo Che Fa, oggi domenica 1 marzo: gli ospiti di Fabio Fazio(Adnkronos) – Nuovo appuntamento con Fabio Fazio e Che Tempo Che Fa, oggi domenica 1 marzo, dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE, e in streaming su... Che Tempo Che Fa oggi domenica 8 marzo: gli ospiti di Fabio Fazio(Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi, domenica 8 marzo, con Che tempo che fa, il programmo condotto da Fabio Fazio in onda dalle ore 19. Approfondimenti e contenuti su Fabio Fazio Temi più discussi: Che Tempo Che Fa | Puntata 29 marzo 2026; Che tempo che fa oggi domenica 22 marzo, gli ospiti e le anticipazioni; Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 22 marzo, da Sabrina Ferilli a Roberta Metsola; Chi sono gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa, stasera 22 marzo ? Eccoli tutti. Che tempo che fa oggi 29 marzo, gli ospiti di Fabio Fazio e le anticipazioni(Adnkronos) – Nuova puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio in onda oggi domenica 29 marzo dalle 19.30 in diretta sul Nove (e in streaming su discovery+) con ospiti tra attua ... pianetagenoa1893.net Che tempo che fa, Gianni Morandi ospite di Fabio Fazio,domenica 29 marzo ore 19.30, in prima serata sul NoveGianni Morandi sarà tra gli ospiti della puntata di Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio, con la partecipazione di Luciana Littizzetto. Morandi, Gianni Morandi sarà tra gli ospiti della puntata ... marigliano.net Domenica prossima Carofiglio sarà ospite da Fabio Fazio. - facebook.com facebook