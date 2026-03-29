Che Tempo Che Fa | Gianni Morandi Federica Brignone LDA e Aka 7even tra gli ospiti

Come ogni domenica sera, il programma televisivo viene trasmesso in diretta alle 19.30 sul canale Nove. La trasmissione è condotta da Fabio Fazio e vede la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti presenti in questa puntata ci sono Gianni Morandi, Federica Brignone, LDA e Aka 7even.

Come ogni domenica, Fabio Fazio torna in diretta dalle 19.30 sul Nove con un nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa, in compagnia di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anticipazioni e ospiti del 29 marzo 2026. Ospite della puntata: Gianni Morandi, colonna portante della musica italiana, con una straordinaria carriera da 53 milioni di dischi venduti, oltre 600 brani incisi, 7 partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui una da vincitore, oltre a 3 come conduttore. Presto sarà in tour nei palasport italiani con C’ERA UN RAGAZZO – Gianni Morandi Story, per celebrare i 60 anni dell’iconico brano C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Che Tempo Che Fa: Gianni Morandi, Federica Brignone, LDA e Aka 7even tra gli ospiti Articoli correlati Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 29 marzo, da Gianni Morandi a Federica BrignoneDomenica 29 marzo, Fabio Fazio torna al timone di una nuova puntata di Che tempo che fa dopo l'ottimo risultato della settimana scorsa, con 1... Che Tempo Che Fa stasera su NOVE: Gianni Morandi e ospiti del 29 marzoStasera, domenica 29 marzo 2026, Fabio Fazio conduce Che Tempo Che Fa su NOVE e in streaming su discovery+, con Gianni Morandi, Federica Brignone e... Altri aggiornamenti su Che Tempo Che Temi più discussi: Che Tempo Che Fa | Gli ospiti della puntata del 22 marzo 2026; Che tempo che fa oggi 29 marzo, gli ospiti di Fabio Fazio e le anticipazioni; Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 22 marzo, da Sabrina Ferilli a Roberta Metsola; Chi sono gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa, stasera 22 marzo ? Eccoli tutti. Che tempo che fa, Gianni Morandi ospite di Fabio Fazio,domenica 29 marzo ore 19.30, in prima serata sul NoveGianni Morandi sarà tra gli ospiti della puntata di Che Tempo Che Fa, condotta da Fabio Fazio, con la partecipazione di Luciana Littizzetto. Morandi, Gianni Morandi sarà tra gli ospiti della puntata ... marigliano.net Che tempo che fa, gli ospiti di domani 29 marzo: Morandi, Brignone e gli ori di Milano CortinaOspiti di Che tempo che fa domani 29 marzo 2026 su NOVE: Gianni Morandi, Federica Brignone con i due ori olimpici, Giovanni Franzoni, Cecilia Sala e il Tavolo al completo. lifestyleblog.it “Io sono per il ritorno dei Normanni!” - Ficarra & Picone a Che Tempo Che Fa - facebook.com facebook Grazie per aver scelto questa sera @chetempochefa. A domenica prossima! x.com