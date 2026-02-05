che cosa vedere in tv stasera 5 gennaio 2026 la guida dei programmi e le anticipazioni da don matteo a striscia la notizia

Questa sera in tv si parte con Don Matteo, che torna con la sua nuova puntata. Poi c’è la partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, molto attesa dai tifosi. Non mancheranno i talk show e i varietà per chi preferisce l’intrattenimento leggero. La programmazione offre un mix di fiction, sport e approfondimenti, per accontentare tutti i gusti.

Ecco la guida ai programmi TV di stasera, giovedì 5 febbraio 2026, sulle principali reti italiane Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5 e Italia 1, per scegliere che cosa vedere. La serata offre una combinazione di fiction, intrattenimento, sport e approfondimento: dalla nuova puntata di Don Matteo alla partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, passando per talk show e varietà. Che cosa vedere in tv stasera 5 gennaio 2026 Rai 1 21:30 – Don Matteo (fiction) Rai 2 21:20 – Un piccolo favore (film) 23:25 – Neve, Ghiaccio e Gloria (magazine sportivo) Rai 3 21:20 – Splendida Cornice (varietà e cultura) Rete 4 21:30 – Dritto e Rovescio (talk di attualità) Canale 5 21:20 – Striscia la Notizia – La voce della presenza (satiraintrattenimento) Italia 1 21:00 – Atalanta – Juventus (Coppa Italia, calcio) 22:58 – Coppa Italia Live (approfondimenti) Anticipazioni programmi tv di stasera Rai 1 – Don Matteo Alle 21:30 torna la fiction con Raoul Bova con l’episodio Il buon pastore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

