Che cosa vedere in tv stasera 4 febbraio 2026 la guida dei programmi e le anticipazioni da ' L’invisibile' a ' Chi l’ha visto?' a ' Una nuova vita'

Questa sera in tv c’è un po’ di tutto. Dalle fiction ai film, passando per programmi di attualità e sport, il palinsesto offre qualcosa per ogni spettatore. Si parte con 'L’invisibile', si prosegue con 'Chi l’ha visto?' e si chiude con 'Una nuova vita'. La serata si presenta ricca di sorprese e storie diverse, perfette per chi vuole passare qualche ora davanti allo schermo.

Ecco tutti i programmi TV in prima serata di stasera, mercoledì 4 febbraio 2026, sui principali canali generalisti italiani (Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5 e Italia1) per scegliere che cosa vedere. La serata si presenta variegata tra fiction, film, attualità e sport, con proposte pensate per tutti i gusti, dagli appassionati di storie vere e misteri agli amanti del grande calcio. I programmi tv di stasera, 4 febbraio 2026 Rai1 – 21:30: L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro (fiction) Rai2 – 21:20: What's Love? (film commedia romantica) Rai3 – 21:20: Chi l'ha visto? (attualità e casi di scomparsa) Rete4 – 21:34: Realpolitik (talk di politica e attualità) Canale5 – 21:21: Una nuova vita (miniserie drammatica, prima visione) Italia1 – 21:0021:01: Inter–Torino (Coppa Italia – calcio) Che cosa vedere in tv stasera, le anticipazioni dei programmi Rai1 – L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro La serie evento prosegue con nuovi episodi dedicati alla lunga latitanza e alla cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro.

