Annuncio Nkunku | Resto al Milan niente cessione

Il giocatore del Milan, Christopher Nkunku, ha deciso di restare in squadra. Dopo settimane di voci e trattative, l’attaccante francese ha annunciato che non sarà ceduto e continuerà a giocare con i rossoneri. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile trasferimento, ma alla fine Nkunku ha scelto di rimanere a Milano.

L'arrivo di Mateta sempre più vicino aveva lasciato pensare ad una cessione di Christopher Nkunku in queste ultime ore di mercato invernale con il francese accostato a diverse società negli ultimi giorni. Dalla Roma al Fenerbahce, passando per Atalanta e diverse squadre di Premier League, in molti avevano preso informazioni sulla punta ex Lipsia che, all'uscita dall'allenamento con il Milan ha voluto fare chiarezza sul suo futuro. A chi gli ha chiesto se rimanesse al Milan in vista della seconda parte di stagione, Christopher Nkunku ha risposto in maniera netta: "Sì".

