Modena Juventus Under 15 0-3 la tripletta di Albanese fa volare Pecorari | il recap del match valido per la 17esima giornata
La Juventus Under 15 batte 3-0 il Modena in trasferta, grazie alla tripletta di Albanese. L’attaccante bianconero si prende la scena con tre gol, portando la sua squadra alla vittoria nella partita valida per la 17esima giornata di campionato. I giovani della Juve dimostrano ancora una volta di avere grande carattere e capacità davanti alla porta.
di Fabio Zaccaria Modena Juventus Under 15 0-3, bianconeri trascinati da Albanese: l’attaccante firma uno splendido tris in trasferta nella gara valida per la 17esima giornata di campionato. Il recap del match. Altra prova di carattere dei ragazzi classe 2011 della Juventus Under 15 di mister Pecorari, dopo aver battuto il Sassuolo in casa, stendono con un netto 3-0 in trasferta il Modena. Protagonista assoluto nel match Santiago Albanese, ecco di seguito il recap della partita. Risultato già in cassaforte nel primo tempo, in cui il parziale di 3-0 per la Juventus Under 15 ha visto per ben 3 volte la firma dell’attaccante bianconero Albanese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
