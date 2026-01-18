Reggiana Juventus Under 15 1-5 altri 3 punti per Pecorari | Della Rossa segna il suo primo gol coi bianconeri Il recap
La partita tra Reggiana e Juventus Under 15 si è conclusa con un risultato di 1-5, grazie a una vittoria esterna dei giovani bianconeri. La sfida ha visto la prima rete di Della Rossa con la maglia della Juventus, contribuendo ai tre punti fondamentali per la squadra. Il match ha evidenziato la buona crescita dei classe 2011, con una prestazione complessiva equilibrata e significativa per il proseguimento della stagione.
di Fabio Zaccaria Reggiana Juventus Under 15 1-5, vittoria importante in trasferta per i classe 2011: apre Laruccia e chiude i conti Della Rossa. Il recap del match valido per la 15ecisima giornata di campionato. Terza vittoria nel 2026 per la Juventus Under 15, dopo aver battuto in casa la Virtus Entella per 3-0, ha la meglio anche sulla Reggiana in trasferta nella gara valida per la quindicesima giornata di campionato. Ecco quindi un recap del match, che ha visto la Juventus Under 15 dominare e vincere per 5-1. Ad aprire i giochi il solito Laruccia, letteralmente dominante nella prima frazione: una doppietta fantastica in appena 14 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
