Reggiana Juventus Under 15 1-5 altri 3 punti per Pecorari | Della Rossa segna il suo primo gol coi bianconeri Il recap

La partita tra Reggiana e Juventus Under 15 si è conclusa con un risultato di 1-5, grazie a una vittoria esterna dei giovani bianconeri. La sfida ha visto la prima rete di Della Rossa con la maglia della Juventus, contribuendo ai tre punti fondamentali per la squadra. Il match ha evidenziato la buona crescita dei classe 2011, con una prestazione complessiva equilibrata e significativa per il proseguimento della stagione.

