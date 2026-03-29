Cesena credi nei tuoi giovani Cole è pronto a cambiare passo

Lunedì sera, a Cesena, è stato consegnato un premio intitolato a Paolo Rossi a Nicolò Fontana, in occasione di un evento dedicato ai giovani. La cerimonia ha coinvolto diverse persone, con l’obiettivo di valorizzare i talenti emergenti della zona. L’evento si è svolto in un contesto pubblico e ha visto anche la partecipazione di rappresentanti locali.

Lunedì sera Nicolò Fontana ha ricevuto il premio intitolato a ’Paolo Rossi’, un riconoscimento che ogni anno viene assegnato alla migliore giovane promessa nel panorama nazionale e le parole del portiere classe 2007 figlio d’arte sono state: "Il sogno nel cassetto? Senza dubbio quello di poter esordire al Manuzzi davanti alla Curva Mare". Un desiderio che si sposa perfettamente con le aspettative della proprietà bianconera che ha messo tra i propri target a breve termine quello di valorizzare maggiormente i prodotti del vivaio. Una dichiarazione di intenti non nuova, ma che ora sembra voler trovare concretezza e l’arrivo di Ashley Cole sulla panchina del Cavalluccio può, tra le altre cose, ha anche questa finalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, credi nei tuoi giovani. Cole è pronto a cambiare passo Articoli correlati La scommessa della proprietà americana. Aiello: "Cole eleverà il Cesena e i suoi giovani""Ashley Cole eleverà il livello della nostra squadra e anche della nostra società". Conferenza stampa Ashley Cole, il tecnico inglese si presenta al Cesena: «Devo dare la mia impronta, con le mie idee spero di cambiare il calcio italiano»Mercato Juve, prende quota l’idea Spinazzola dal Napoli: ecco l’offerta che hanno in mente i bianconeri per farlo tornare a Torino! Calciomercato...