Cesare Cremonini ufficializza sui social la storia d' amore con Caterina Licini

Cesare Cremonini ha confermato sui social la sua relazione con Caterina Licini. Attraverso post su Instagram, il cantautore ha condiviso immagini e video del viaggio negli Stati Uniti, da Miami a Los Angeles, con l’ex ballerina, confermando così le voci di una nuova storia d’amore. La coppia si mostra in modo discreto, lasciando spazio alla privacy e alla naturalezza del momento.

Il cantautore bolognese ha postato su Instagram foto e video del recente viaggio on the road negli Stati Uniti, da Miami a Los Angeles, in compagnia dell'ex ballerina che da mesi il gossip indica come la sua nuova fiamma.

