La Centese conquista una vittoria importante sul campo del Bentivoglio, stendendo gli ex e mantenendosi in seconda posizione nel girone C di Promozione. I biancoblù di mister Di Ruocco giocano un’ottima partita e si impongono con un 3-1, grazie alle reti di Toffano e alla doppietta di Bonacorsi. La squadra di casa, invece, subisce il colpo e vede allontanarsi la vetta della classifica. Intanto, Casumaro, X Martiri e Gallo affrontano trasferte difficili, mentre il Masi cerca punti

Trasferte ostiche per Casumaro, X Martiri e Gallo, mentre il Masi proverà a risollevarsi in casa. Il ventiduesimo turno nel girone C di Promozione ha visto la Centese in campo ieri a Bentivoglio, vittoriosa per 3-1 grazie alla rete di Toffano e alla doppietta di Bonacorsi, e sempre più seconda in classifica nel girone alle spalle della capolista indiscussa Valsanterno. Prosegue dunque il grande momento della squadra di mister Di Ruocco, in striscia positiva da prima della sosta e a -5 dal primo posto in attesa delle gare di oggi. Il Casumaro tenterà di tenere il passo in casa del Monte San Pietro, formazione pericolosa soprattutto tra le mura amiche, e secondo miglior attacco del girone con gli stessi gol realizzati (40) proprio dello stesso Casumaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione: la formazione di Di Ruocco stende il Bentivoglio degli ex e resta seconda. Centese show nell’anticipo. Casumaro e X Martiri in viaggio

Nella partita di Crespellano, la X Martiri è stata sconfitta dal Petroniano con un risultato minimo.

Oggi, le squadre della provincia di Bologna tornano in campo in Promozione.

