Lanciano trionfa | 4-0 e 19 utili di fila verso lo scudetto

Nella ventinovesima giornata di Eccellenza Abruzzo, il Lanciano ha ottenuto una vittoria di 4-0 contro il Mosciano, mantenendo la testa della classifica e arrivando a 19 risultati utili consecutivi. Nel frattempo, l’Angolana ha recuperato terreno grazie a una rimonta contro la Fucense, riducendo a quattro punti il divario dalla prima posizione.

La ventinovesima giornata di Eccellenza Abruzzo ha il Lanciano consolidare la vetta con un netto 4-0 sul Mosciano, mentre l'Angolana ha compiuto una rimonta spettacolare contro la Fucense per portarsi a soli quattro punti dalla leadership. In questa fase decisiva della stagione, le distanze si allungano in alto e si stringono in basso, dove la Folgore ha interrotto una serie negativa superando il Celano. Il calcistico regionale si sta definendo con chiarezza crescente: i frentani del Lanciano ha . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lanciano trionfa: 4-0 e 19 utili di fila verso lo scudetto Articoli correlati Leggi anche: Milan, 21 risultati utili di fila: è la striscia più lunga d’Europa Serie A: Inter ferma, Napoli vola verso lo scudettoLa vigilia della 29ª giornata di Serie A ha offerto uno spaccatura netta nella corsa allo scudetto, con l’Inter che subisce un pareggio contro...