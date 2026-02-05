Raccolta alimentare della sezione Anc di Chieti sabato al Theate Center

Sabato, la sezione Anc di Chieti ha organizzato una raccolta alimentare al Theate Center. È la sedicesima volta che i volontari si mettono in campo per aiutare le persone in difficoltà in città. Molti cittadini si sono fermati a donare generi di prima necessità, dimostrando ancora una volta la solidarietà che c’è a Chieti.

Sedicesima iniziativa di volontariato e aiuto a sostegno della povertà emergente in città promossa dalla sezione di Chieti dell'Anc-Associazione nazionale carabinieri.La prossima raccolta alimentare è organizzata per sabato 7 febbraio: dalle ore 9 alle 18,30 presso nel supermercato Conad in via.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Chieti Theate Carabinieri, il capitano Paolo Taormina nuovo socio Anc della sezione di Monreale Il 16 gennaio, presso la Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Monreale, si è svolta una cerimonia per l’ingresso del capitano Paolo Taormina come nuovo socio effettivo. Un defibrillatore alla scuola di via Lanciano, il dono del Kiwanis Club Chieti Theate e della Toto Holding Il Kiwanis Club Chieti Theate e Toto Holding hanno donato un defibrillatore alla scuola primaria “Via Lanciano” di Chieti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Chieti Theate Argomenti discussi: Dalle mense aziendali alle tavole di chi ha bisogno: 4mila di pasti salvati dallo spreco grazie al progetto CiboAmico; Al Coop.fi di Borgo San Lorenzo parte la raccolta di bottiglie Pet; UN ANNO DI IMPEGNO SUL TERRITORIO: IL PRIMO BILANCIO DELLA SEZIONE ANPS VIESTE–GARGANO; Milano Cortina e la lotta allo spreco alimentare: il cibo non consumato ai Giochi verrà recuperato. Ecco come. Avvio Corso Primo Soccorso Aziendale 29 gennaio 2026 Ore 09:00 Sede di Chieti Via D. Spezioli 30/32 (Theate Center) Per tutte le informazioni: 0871.401144 [email protected] Paola Piccinino #confesercenti #servizia facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.