Carabinieri il capitano Paolo Taormina nuovo socio Anc della sezione di Monreale

Il 16 gennaio, presso la Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Monreale, si è svolta una cerimonia per l’ingresso del capitano Paolo Taormina come nuovo socio effettivo. L’evento, caratterizzato da un clima formale, ha rappresentato un momento di riconoscimento istituzionale e di condivisione tra i membri dell’associazione, rafforzando il legame tra le istituzioni e la comunità locale.

Monreale - Nel pomeriggio di venerdì 16 gennaio, presso la sede della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Monreale, si è svolta una cerimonia sobria ma densa di significato istituzionale, finalizzata a dare il benvenuto a un nuovo socio effettivo: il 1° Capitano dei Carabinieri in congedo Paolo Taormina. La consegna ufficiale della Tessera A.N.C. è stata effettuata dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Monreale, Capitano Niko Giaquinto, alla presenza del Presidente della Sezione A.N.C. di Monreale, Giuseppe Cortigiani, e dei componenti del Consiglio Direttivo. Nel suo intervento, il Capitano Giaquinto ha espresso vivo apprezzamento per la costante crescita del Sodalizio monrealese, sottolineando come l’ingresso di nuovi soci rappresenti un segnale di vitalità, coesione e continuità valoriale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Il film della strage di Monreale minuto per minuto, tutto è iniziato davanti al pub di Paolo Taormina Leggi anche: Paolo Cassano nuovo presidente della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Avellino Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Monreale, tessera di socio effettivo A.N.C. al capitano Paolo Taormina - Il capitano dei carabinieri in congedo, Paolo Taormina, entra a far parte della sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Monreale MONREALE, 17 g ... monrealenews.it

Giovane ucciso, due persone interrogate dai carabinieri - Proseguono le indagini per risalire chi ha aiutato a fuggire Gaetano Maranzano, il 28enne dello Zen che, sabato notte, ha ucciso il 21enne Paolo Taormina in piazza Spinuzza a Palermo. ansa.it

Il killer di Paolo Taormina: "Ho la pistola perché Palermo è pericolosa". Spuntano i video della fuga - La svolta nelle indagini sull'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso sabato notte all'esterno di un locale a Palermo con un colpo di pistola alla fronte, potrebbe arrivare dai video estrapolati ... ilgiornale.it

STRADELLA 13/01/2026: Alla Compagnia Carabinieri arriva il Capitano Domenico Molino https://www.vogheranews.it/wp/2026/01/stradella-13-01-2026-alla-compagnia-carabinieri-arriva-il-capitano-domenico-molino/ - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.