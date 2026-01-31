Bari palazzina crolla dopo un’esplosione ad Adelfia | Si cerca coppia sotto le macerie

Un edificio ad Adelfia, nel Barese, è crollato dopo un’esplosione. I vigili del fuoco sono sul posto e stanno cercando una coppia rimasta sotto le macerie. La zona è stata evacuata e si aspetta l’arrivo di ulteriori soccorsi.

Un edificio è crollato ad Adelfia, nel Barese, a seguito di una esplosione. I vigili del fuoco cercano i feriti. Il Sindaco raggiunto da Fanpage.it conferma: "Impossibile entrare in casa per via delle fiamme, si cercano i due anziani proprietari".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

